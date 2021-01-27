Глава Amazon требует $1,7 млн с брата возлюбленной за слив интимных фото

Москва, 27 января. Основатель Amazon Джефф Безос хочет взыскать с брата возлюбленной Майкла Санчеса почти 2 миллиона долларов.

Безос потребовал 1,7 миллиона долларов в качестве компенсации за судебные издержки из-за утечки информации о его личной жизни. Адвокат Санчеса Том Уоррен назвал «неприличным и даже абсурдным» требование бизнесмена.

В начале прошлого года стало известно о разводе предпринимателя с женой Маккензи после 25 лет брака. Разрыв их отношений связан с романом Безоса и Лорен Санчес. В СМИ появились интимные фотографии бизнесмена и телеведущей до того, как супруги объявили о разводе. Как позднее выяснилось, пикантные снимки попали в прессу через брата возлюбленной Джеффа.