Ячейку террористов ликвидировали в Калужской области

Калуга, 27 января. Ячейка международных террористов из запрещенной в РФ группировки «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» (ХуТ), замысливших создание «всемирного халифата», разгромлена под Калугой.

О спецоперации сообщили в ФСБ. По данным ведомства, боевики занимались антиконституционной деятельностью, планируя свержение власти и создание так называемого всемирного халифата, разрушив институты светского общества.

Основной формой деятельности ХуТ является воинствующая исламистская пропаганда с нетерпимостью к другим религиям. Помимо России, организация запрещена в ряде государств Ближнего Востока и Узбекистане.