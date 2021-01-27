Наташа Королева опубликовала кадры с помолодевшей 74-летней матерью

Москва, 27 января. Известная певица Наташа Королева показала редкие кадры со своей матерью Людмилой Порывай, которая приняла участие в яркой фотосессии.

Видео с Порывай появились у Наташи Королевой в Instagram. На кадрах мать певицы позирует профессиональному фотографу, сидя на стуле. На женщине надето яркое платье с цветочным узором, оголяющее плечи. Образ матери исполнительницы дополняет яркий макияж с красными губами. Людмила Порывай выглядит на видео очень посвежевшей и помолодевшей.

«Мама, тебя самый модный фотограф Майами снимает. Мам, ну ты прям розочка, никто не даст тебе твои годы», — говорит за кадром Королева.

Мать певицы является профессором и имеет звание заслуженной артистки Украины. Сейчас Людмила Порывай проживает в Майами. 12 февраля матери Королевой исполнится 75 лет.

Сама Наташа Королева замужем за стриптизером Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. У супругов есть 18-летний сын Архип, который пошел по стопам матери и начал строить музыкальную карьеру. Недавно он вдохновился хитом Королевой и Игоря Николаева «Дельфин и русалка» и сочинил собственную композицию.