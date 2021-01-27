Актриса Екатерина Жемчужная попала в больницу с пневмонией

Москва, 27 января. Советскую и российскую актрису театра и кино Екатерину Жемчужную госпитализировали с вирусной пневмонией. До этого несколько дней она пыталась справиться с заболеванием дома.

Сейчас медики оценивают состояние артистки как «среднетяжелое». По информации источников, 76-летняя артистка до госпитализации болела уже несколько дней, однако ее состояние лишь ухудшилось.

Ранее стало известно о госпитализации российской актрисы Елены Лядовой. Бригаду скорой помощи для своей жены вызвал актер Владимир Вдовиченков. Звезду фильма «Левиафан» доставили в больницу имени Боткина с сильными болями в животе.