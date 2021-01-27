Сейсмологи зафиксировали серию землетрясений в Испании

Мадрид, 27 января. Несколько землетрясений произошли в районе города Гранада, три из них магнитудой четыре и выше, сообщили в Национальном географическом институте.

Информации о значительном ущербе или пострадавших не поступало. Самые мощные подземные толчки зарегистрировали в районе Кульяр-Вега и Санта-Фе, где магнитуда варьируется от четырех до 4,3.

Премьер страны Педро Санчес уже обратился к населению, отметив, что гражданам необходимо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Он также выразил надежду, что вскоре «все вернется в норму».

Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 также произошло в провинции Гранада, сообщал ФАН. В результате пострадал один человек.