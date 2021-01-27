Песков прокомментировал задержку программы по созданию сверхтяжелой ракеты

Москва, 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не был информирован о точной дате готовности новых программ корпорации «Роскосмос».

В декабре прошлого года Владимир Путин раскритиковал Роскосмос за работы по созданию орбитальной группировки спутников «Сфера». Два года назад россиянам проект презентовал сам президент, но руководство госкорпорации затянуло с подготовкой новых программ.

На реализацию проекта планировалось выделить около 300 миллиардов рублей. Предполагалось запустить 600 спутников ГЛОНАСС, которые сформировали бы единую сеть.

«Пока точной даты нет. Но его доклад президенту готовится», — сказал Песков, комментируя готовность проекта.

Ранее стало известно, что Роскосмос не будет участвовать в создании лунной базы вместе с США.