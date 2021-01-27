Мария Погребняк: Даня Милохин отказался видеться с биологической матерью

Москва, 27 января. Совсем недавно россияне следили за разворачивающимися драматическими событиями вокруг блогеров Дани и Ильи Милохиных.

В студию передачи «Пусть говорят» пришла биологическая мама блогеров, чтобы впервые увидеть родных сыновей. Илье было четыре года, когда мать их оставила, он помнит мать и увиделся с ней, а Даня даже не пришел на съемки шоу. Как ранее стало известно из эфира YouTube-канала Ани Покров, мать согласилась прийти в студию только потому, что ей предложили деньги.

Ранее Даня собирался организовать встречу с матерью, но ему было отказано. Об этом заявили сам Даня Милохин вместе с продюсером проекта Dream Team House Ярославом Андреевым. Милохин-младший узнал о том, что в студии появится его мать за день до передачи. Редакторы связались с ним в последний момент и предложили выйти в эфир по скайпу, но блогер отказался. По мнению Ярослава Андреева, программа была сделана лишь ради хайпа. Он призвал всех участников семейной драмы общаться без присутствия телекамер. С ним не совсем согласна Мария Погребняк.

«Представляете, как это спустя 17 лет приобрести семью. Все мы допускаем ошибки, все мы не без греха, но надо уметь прощать. Я очень рада за Илью! Он добрый, хороший, позитивный и порядочный молодой человек. Даже если родственники пришли на программу ради хайпа, то он получился во благо: Илья общается со своей семьей, они переписываются. А своей младшей сестре он подарил телефон и у них все потрясающе. Поэтому спасибо большое Первому каналу!» — заявила Погребняк в интервью Teleprogramma.Pro.

По словам продюсера, она активно ведет переговоры с обеими сторонами и очень переживает за будущее братьев.

«Скажу так: мы только за, чтобы Илья и Даня встретились и поговорили наедине, без камер и посторонних лиц, объяснив, какие обиды накопились с детства. Мне непонятно только одно — мы хотели организовать эту встречу много раз, но нам отказывали. А в интервью Ксении Собчак Даня сказал, что ему брат не нужен, он не харизматичный, он «дно», и встречаться он с ним не хочет».

Погребняк отметила, что у каждого есть право на личное мнение, при этом важно понять, что обида иногда может быть сильнее настоящих, искренних чувств. Продюсер надеется, что встреча все же состоится и у братьев найдутся силы на дальнейшее общение.

Напомним, Данил и Илья Милохины родились в Оренбурге, в возрасте трех и четырех лет, родная мать оставила их в детском доме. Спустя 10 лет, парни были усыновлены приемными родителями и семья переехала в Анапу. В середине 2018 года Даня поехал покорять Москву, параллельно развивая свой TikTok-канал.

Спустя год благодаря своим видео он обрел необычайную популярность. Блогер спел дуэтом с Тимати и Николаем Басковым. Старший брат Дани, Илья, не так успешен. Он переехал в Москву годом позднее и сначала работал кальянщиком, а потом по стопам брата тоже решил завести TikTok и даже начал музыкальную карьеру. Первый трек «Она» ему помог записать композитор Виктор Дробыш.

Как заявил в одном из интервью Даня, брат пытается подражать ему, после чего братья поссорились и не общаются до сих пор. Кто знает, возможно теперь им удастся примириться.