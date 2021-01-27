НКО-иноагентам могут запретить денежные переводы гражданам России

Москва, 27 января. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить НКО-иноагентам переводить деньги физическим лицам.

В письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева он напомнил, что одной из выполняющих функцию иностранного агента НКО в городах России «были организованы несанкционированные уличные политические акции». По словам Орлова, в социальных сетях и СМИ представители организации распространяли информацию о том, что готовы компенсировать россиянам штрафы, полученные за административные нарушения на этих мероприятий.

Специалист считает, что возникает ситуация, когда получающее средства из иностранных источников НКО организует незаконные акции, провоцирует граждан на нарушения и обещает компенсировать штрафы.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для НКО, признанных иностранными агентами, совершать пожертвования или иные денежные переводы в адрес физических лиц», — цитирует Орлов RT.

Ранее в общественной наблюдательной комиссии сообщили, что почти 450 дел о нарушениях на несогласованной акции в Москве 23 января поступили в суды. Административные штрафы получили 64 человека, 30 фигурантов были арестованы.