Экономист объяснил, почему США бессильны в газовой конкуренции с Россией

Интерес новой администрации США к «Северному потоку — 2» логичен и органичен, это крупнейший энергетический проект десятилетия в Евросоюзе, оказывающий влияние на мировые рынки. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Изучение санкций

Новый президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что российский газопровод «Северный поток — 2» — «плохая сделка для Европы». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, Псаки добавила, что команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками ограничительные меры против «Северного потока — 2». Вашингтон продолжит обсуждать эту тему с европейскими партнерами.

Продвижение «зеленой» повестки

Как отметил Андрей Лобода, Джо Байден относительно активно принялся оценивать и переосмысливать крупные энергетические проекты и нефтегазовой отрасли США. Нужно отметить, что вся Демократическая партия активно продвигает «зеленую» повестку. Уже началось сдерживание экологически опасной сланцевой отрасли в США, и этот фактор окажет серьезную поддержку мировому рынку нефти и газа. Поэтому его интерес к «Северному потоку — 2» логичен и органичен, это крупнейший энергетический проект десятилетия в ЕС, оказывающий влияние на мировые рынки.

«Сложно прогнозировать, как новый американский лидер проведет оценку вмешательства США в энергетические проекты ЕС. Вашингтону здесь важнее усвоить экономические уроки: в газовых проектах поставщики из США и с Ближнего Востока просто бессильны в конкуренции с Россией. Российский газ всегда под рукой и стоит почти на 25% дешевле. Нужно отметить, что обе нити проекта «Северный поток» экологически безопасны и самые надежные в части транспортировки топлива», — пояснил Андрей Лобода.

По сути, заметил эксперт, США наломали дров во внешней политике и экономическом давлении даже на проверенных партнеров в ЕС. Если Джо Байдену и его советникам хватит мужества, то им фактически предстоит провести аудит экономических ошибок, закулисных лоббистких интриг и информационных атак на Россию, европейский бизнес и ряд ключевых стран — участников проекта.

«Сегодня европейским партнерам «Северного потока — 2» следовало бы первыми обобщить и предъявить неоспоримые факты грубого экономического и политического давления Вашингтона на европейский бизнес и политику. Вот такой ход событий с обсуждением в ведущих органах власти в ЕС стал бы настоящей пощечиной, а слаженная информационная поддержка ЕС и России в этом вопросе наверняка бы обескуражила американских хозяев Европы», — добавил Андрей Лобода.

Эксперт отметил, что любые будущие умозаключения, сделанные в Вашингтоне относительно судьбы проекта, не имеют ни юридической силы, ни права на реализацию. С очень высокой вероятностью «Северный поток — 2» будет достроен и запущен, самое позднее, — осенью 2021 года.

«Все попытки Вашингтона продавить свои интересы закончатся провалом. Американским инвесторам я бы рекомендовал покупать «Газпром»: его акции к концу года могут взлететь на 30%, до 280 рублей за ценную бумагу», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».