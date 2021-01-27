Рубин стоимостью почти 29 млн долларов похитили в Японии

Токио, 27 января. Рубин стоимостью почти 29 млн долларов (около 3 млрд иен) похитили в одном из центральных районов Токио.

Драгоценный камень был украден во время переговоров о сделке по его продаже. По предварительным данным, преступление провернули двое мужчин. Они похитили камень и скрылись. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников и их местонахождение.

В конце минувшего года крупная кража драгоценных камней произошла в Новосибирске. Ущерб от действий депутата составил 600 млн рублей, сообщало издание kp.ru.