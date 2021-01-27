Департамент мэрии Томска оштрафован на 150 тысяч рублей за сброс сточных вод в реку

Томск, 27 января. Департамент дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска был оштрафован за сброс сильнозагрязненных сточных вод в реку Ушайку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Информация о том, что река Ушайка загрязняется сточными водами, появилась в социальных сетях летом 2020 года. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска использует водовыпуск, который находится в районе Киевской улицы для сброса ливневой и талой воды в реку. Лабораторные исследования показали, что количество фенолов, железа и других веществ, которые загрязняют воду, было значительно выше, чем установлено нормативами. Отмечается, что у мэрии имеются документы, в которых прописаны требования по качеству сбрасываемой воды.

По информации ФАН, представители Росводресурсов информировали мэрию города о нарушениях еще в 2018 году, но меры по ликвидации так и не были приняты. Тогда природоохранная прокуратура совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области инициировали проверку.

Сообщается, что по итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора выписало мэрии штраф в размере 150 тысяч рублей. Администрация города уже предприняла первоочередные меры для контроля за качеством сточных вод. Ответственные должностные лица администрации города привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что в начале декабря 2020 года томские моржи «покорили» круглую льдину, которая образовалась на реке Ушайка. Любители зимнего плавания рассказали, что неприятный запах от воды почувствовали только когда переодевались.