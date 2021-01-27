Менталист рассказала, как гипноз улучшает память

Память человека — это один из главнейших психических процессов, позволяющих нам отслеживать потоки информации, связывать в единую составляющую опыт прошлого, настоящего и будущего, уметь структурировать и воспроизводить результат в нужное время в нужном месте. Об этом в комментарии ФАН рассказала менталист, шаман Инна Топоркова.

«Причиной ухудшения памяти может быть простое переутомление. Она может подвести любого. Кто из нас не страдал забывчивостью, забывая имена, фамилии, ключи? Но мозг, как и другие структуры нашего организма, непременно меняется с возрастом, порой приводя к серьезным проблемам», — пояснила Инна Топоркова.

Она добавила, что проведенные испытания показали — гипнозом можно пользоваться как средством для укрепления памяти у людей при различных повреждениях. Кроме этого, гипноз уменьшает тревожность и лечит воспалительные заболевания.

Гипноз — это погружение или, как его еще называют, индукция, состояние, в котором вырастает восприимчивость к гипнотизеру. И уже во время сеанса происходит необходимое психологическое влияние на человека, использование нужных методов.

«Во время сеанса гипноза обычно воздействуют на гипнотизируемого и происходит это с помощью необходимых внушений. Например, при расстройстве памяти гипнотизер основную роль отводит повторению нужных посланий. Очень интересен суггестопедический метод Георгия Лозанова, (суггестия — наука о внушении. — Прим. ФАН), использовался в 60–70-е годы в основном при изучении иностранных языков и представлял собой систему введения и закрепления речевого материала в различных ситуациях общения, направленную на создание естественной речевой среды, активизацию обучающихся в процессе урока и мобилизацию их скрытых резервов личности», — рассказала Инна Топоркова.

По ее словам, методика Лозанова позволяет обучаемым спокойно преодолевать психологический барьер, связанный с боязнью ошибиться. При размеренном и непринужденном общении данный барьер исчезает.

Она добавила, что альтернатива гипнозу — мнемотехника, позволяющая укреплять память, держать ее в тонусе. Существует ряд интересных и простых упражнений, тренирующих ее и позволяющих легко и быстро запоминать информацию.

«Результат может быть отличным. Кроме развития памяти, мы тренируем свое воображение, мышление, внимание. Особенно важно тренировать память людям, вступившим в средний возраст, начиная примерно с 40 лет. Именно с этого возраста происходит стойкое снижение памяти. Память просто необходимо развивать и поддерживать в нужной форме еще и потому, что это отличное средство против болезни Альцгеймера. Но не только взрослым следует развивать и тренировать свою память, детям тоже необходимо это делать, ведь из-за плохой памяти они часто теряют интерес к учебе», — добавила Инна Топоркова.

Улучшение же памяти с помощью гипноза не менее эффективный способ для того, чтобы вспомнить какую-либо очень важную информацию. Кроме того, гипноз можно использовать, например, в целях лечения психологических травм, полученных в детстве. Или при оказании помощи сотрудникам органов правопорядка, чтобы свидетели смогли вспомнить ключевые детали с места происшествия.