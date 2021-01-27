Поклонники Началовой раскритиковали выпуск «Док-ток» об умершей певице

Москва, 27 января. Первый выпуск цикла программ «Док-ток» об умершей певице Юлии Началовой с телеведущей Ксенией Собчак вызвал неоднозначную реакцию у телезрителей.

Передачи начали выходить 25 января в эфире Первого канала. В них участвуют PR-менеджер и близкая подруга звезды Анна Исаева, родители – Виктор и Таисия Началовы, артисты Ирина Салтыкова, Лариса Долина и Дмитрий Маликов, а также другие знавшие покойную известные люди. В программах используются постановочные фрагменты, в которых покойную певицу играет актриса Марина Орлова.

Реакция телезрителей на выпуск оказалась неоднозначной. Часть аудитории раскритиковала игру актеров, неправильный, с их точки зрение, выбор телеведущей, публичное обсуждение слишком личных тем и высказывающихся о Началовой приглашенных звезд.

«Противно смотреть осуждение людей, что все такие святые?» — прокомментировала передачу Марина Литвинова.

«Фильм ни о чем. Надо было снимать о деятельности Юлечки, о творчестве, а не о мужиках», — возмутилась пользователь Любовь Храмова.

«Собчак и ее лицо не вписываются в такой формат», — написал Mako should.

Певица умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Началова болела подагрой, красной волчанкой и диабетом. Незадолго до смерти исполнительница получила незначительную травму, и из-за проблем со здоровьем у нее развилась гангрена.

Ранее из голосовых сообщений Началовой стало известно, что певица не хотела, чтобы кто-то знал о ее госпитализации. Исполнительница просила лгать и своего пиар-менеджера.