Байден делает все возможное для создания приграничного кризиса

Вашингтон, 27 января. Миграционная политика, проводимая американским президентом Джо Байденом, может привести США к серьезным проблемам, пишет Fox News со ссылкой на экспертов.

Всего за несколько дней президентства Байден подписал шесть указов, касающихся миграционной политики. Глава государства, как считают специалисты, быстро отменяет политику, которую проводил его предшественник Дональд Трамп.

Однако такие изменения, как полагают эксперты, могут привести к серьезным последствиям. Некоторые видят в скорых изменениях угрозу национальной безопасности.

«Объявленные Байденом планы предвещают более опасную Америку», — считает старший научный сотрудник по вопросам национальной безопасности Центра иммиграционных исследований Тодд Бенсман.

У специалистов вызывают опасения действия нового хозяина Белого дома, который готов дать гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов и приостановил работу по возведению стены на границе с Мексикой. Многие эксперты, в частности, бывший директор Иммиграционной и таможенной полиции США Том Хоман, считают, что от безопасности границ зависит национальная безопасность государства.

«Защитите границу, чтобы остановить незаконный поток, прежде чем вознаградить за незаконное поведение. Разговоры об амнистии просто побуждают людей приезжать нелегально», — убежден Хоман.

В ярости от политики нового президента шерифы приграничных штатов. Они убеждены, что пограничный кризис уже начался. И. о. комиссара таможенной службы и пограничной охраны США Марк Морган, возмущенный действиями главы государства, отметил, что теперь нелегалы цитируют Байдена, чтобы добраться до Штатов. Ведь президент дал им сто дней, чтобы доехать до Америки. По мнению Моргана, Байден, грубо говоря, открывает границы США, прикрываясь миграционной политикой.

Солидарен с ним и Хоман, жестко раскритиковавший американского лидера за проводимую политику. Он убежден, что в скором времени на границе воцарится хаос.

«Байден хочет умиротворить левых больше, чем охранять границы. Будет потеряно еще больше жизней, и граница снова будет в хаосе», — констатировал он в беседе с изданием.

Из-за решения американского президента о приостановке депортации генеральный прокурор Техаса (штат граничит с Мексикой) Кен Пакстон подал иск к Байдену. Он заявил, что таким решением «федеральные власти проигнорировали основные конституционные принципы и нарушили обязательство взаимодействовать с властями штата Техас по вопросам, касающимся соблюдения законов об иммиграции». В итоге суд округа Виктории временно приостановил решение администрации Байдена о прекращении депортации нелегалов.

Комментарий по поводу миграционной политики в интервью ФАН дал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, который подробно рассказал о целях Байдена.