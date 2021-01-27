Использование вакцины «Спутник V» в Мексике могут одобрить в ближайшее время

Мехико, 27 января. Основная часть работы по регистрации российской вакцины «Спутник V» на территории Мексики уже выполнена, сейчас идет доработка паспорта препарата.

Поставки вакцины в страну все еще не осуществились лишь потому, что сейчас завершается процесс регистрации препарата и разрешения его экстренного применения для массовой вакцинации, сообщил замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

«Техническое подразделение Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков — комитет по новым молекулам — выдало рекомендацию в поддержку регистрации», - уточнил замминистра.

Во время недавнего телефонного разговора Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор высказал благодарность президенту России Владимиру Путину, который распорядился отправить в страну 24 миллиона доз российского препарата в ближайшие два месяца. Обрадор пригласил Путина посетить Мексику. Политики договорились работать над дальнейшим сотрудничеством как на фоне борьбы с пандемией, так и в других областях, сообщил ФАН.