Роспотребнадзор назвал сроки снижения случаев COVID-19

Москва, 27 января. Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал сроки снижения заболеваемость COVID-19 в России.

По словам специалиста, заметное снижение новых случаев COVID-19 может начаться в России в марте. Эксперт отметил, что фаза медленного роста заболеваемости в стране уже сменилась фазой стабилизации.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — цитирует Горелова РИА Новости.

К летним показателям заболеваемости Россия, скорее всего, вернется к концу весны, в мае. Коронавирус не исчезнет полностью, но статистика заражения снизится.

Ранее врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин спрогнозировал развитие эпидемиологической обстановки в Москве в весенний период. Ситуация усложняется появлением в этот период сезонных гриппа и ОРВИ. Однако такой вспышки, как осенью, не должно быть, считает врач.

По мнению аналитика Агаси Тавадяна, заболеваемость и смертность от коронавируса в России к апрелю может снизиться вдвое. Но во второй половине весны возможен новый всплеск заражения инфекцией в связи с естественным сезонным пиком. Тавадян отметил, что даже если ситуация станет лучше, массовая вакцинация населения все еще проходит слишком медленно. Для предотвращения новой возможной волны пандемии, популяризация вакцинации должна быть быстрее распространения коронавируса.