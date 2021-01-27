Россиянам объяснили процедуру осмотра перед вакцинацией от COVID-19

Москва, 27 января. Перед вакцинацией от коронавируса пациенту предстоит пройти процедуру осмотра специалиста.

Для начала необходимо будет заполнить анкету. Об этом радио Sputnik рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Осмотр врача включает измерение давления, пульса, температуры и сатурации. Вместе с этим специалист осматривает горло и слушает сердце с легкими.

«Если у человека в анамнезе есть какие-то серьезные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием, при этом консультация узких специалистов требуется в том случае, если заболевание протекает с особенностями и на момент прививки декомпенсировано», – отметил Тяжельников.

Ранее стало известно о смерти престарелого пациента в Словакии после прививки препарата Pfizer. К ухудшению состояния пациента привели нежелательные последствия вакцины, такие как повышенная температура и слабость.