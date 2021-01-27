Россиянам назвали главные противопоказания вакцины от коронавируса

Москва, 27 января. Прививку от коронавируса не нужно делать при наличии ОРЗ, положительном тесте на COVID-19, постковидном состоянии, наличии антител IgM и тяжелых заболеваниях.

Такие противопоказания для вакцинации «Ленте.ру» назвала главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Например, если пациент сдал кровь на антитела, а в ней нашли иммуноглобулины M — это означает, что организм все еще формирует иммунный ответ.

«То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус «спрятался», сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция», — объяснила биолог.