Bloomberg объяснил, почему Киев не вакцинирует население

Вашингтон, 27 января. Агентство Bloomberg сравнило ситуацию с вакцинацией против коронавируса нового типа на Украине и в Крыму. Оно отметило, что Киев до сих пор не начал прививать свое население.

Издание обратило внимание на то, что Украина — самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинированию. Как считают в агентстве, на это есть две причины.

«Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — Прим. ФАН), либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», — говорится в статье.

В Bloomberg считают, что это может обернуться для украинского президента Владимира Зеленского геополитическими последствиями и ростом давления на него внутри страны. По предварительным данным, прививочная кампания начнется в стране в феврале.

Что касается Крыма, то вакцинация уже запущена. В статье также отмечается, что Москва намерена поставить вакцину «Спутник V» ДНР и ЛНР, которые смогут в скором времени приступить к вакцинированию. В январе ожидается отправить 145 тысяч доз.

Накануне на Украине было выявлено свыше трех тысяч человек с коронавирусом. Киев, несмотря на рост заболеваемости, заявил, что не готов покупать российскую вакцину. Как считает глава Украинского института политики Руслан Бортник, такое решение обусловлено политическим противостоянием. При этом украинский премьер Денис Шмыгаль уверяет, что Украина будет обеспечена необходимым количеством вакцин от коронавируса, пишет RT.