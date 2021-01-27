Украинские депутаты рассмотрят законопроект о наказании за гражданство РФ

Киев, 27 января. Депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» предложили давать срок за сокрытие человеком информации о наличии у него гражданства России.

Три законопроекта были внесены на рассмотрение. Его авторами выступили нардепы Александр Алексейчук, Олег Дунда и Дмитрий Микиша.

Парламентарии предлагают добавить в уголовный кодекс статью, согласно которой несообщение гражданином Украины о наличии или приобретении гражданства «страны-агрессора» наказывается лишением свободы. Предлагается сажать данных лиц на срок от двух до пяти лет.

Другой законопроект предполагает создание специального реестра украинских граждан с иностранными паспортами. Также депутаты считают необходимым запретить лицам с российским гражданством голосовать на выборах, либо баллотироваться в депутаты или главы органов самоуправления.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число жителей Донбасса, имеющих гражданство России. Сейчас на территории республики проживают 188 тысяч граждан РФ. Власти ДНР намерены способствовать выдаче российских паспортов еще большему числу своих граждан. Пушилин отмечал, что получение паспортов РФ жителями ДНР является «началом интеграционных процессов региона с Россией».

Федеральное агентство новостей в начале января информировало, что Минтранс ДНР организовал более 2,5 тысячи рейсов в Россию за паспортами. Была организована перевозка 121 тысячи граждан.