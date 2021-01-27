Эпидемиолог объяснил связь между праздниками и снижением случаев COVID-19

Москва, 27 января. Уменьшение числа новых случаев заражения коронавирусом в России произошло благодаря новогодним праздникам, сообщил представитель Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии. Ключевым моментом в уменьшении числа заболевших за сутки стало разобщение людей, которое случилось в праздники.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила», — сказал Горелов.

Так, в течение 14 дней социальная активность россиян была снижена. Люди фактически были на изоляции и не посещали общественные места, из-за чего цепочки передачи вируса разорвались.

Ранее, иммунолог Илья Кукин призвал перенесших коронавирусную инфекцию россиян не спешить с интенсивными спортивными тренировками, чтобы не перегружать организм. Специалист назвал крупнейшей ошибкой попытку вернуть достигнутые до болезни показатели. Многие любители спорта перегружают итак истощенный организм излишними нагрузками после болезни, что зачастую приводит к возникновению тяжелых постковидных состояний и привести к повторному заболеванию.