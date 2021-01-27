Бразильянка устроила кровавую расправу над дочкой и съела ее язык

Сан-Кристован, 27 января. Бразильская полиция арестовала женщину, которая жестоко убила пятилетнюю дочь в городе Сан-Кристован.

Жозимар Гомеш да Силва, по сообщению Daily Star, насмерть изрезала маленькую дочку ножницами. Тело ребенка обнаружил ее дедушка, который выломал дверь в ванную комнату. Отмечается, что 30-летняя бразильянка после жестокой расправы съела язык пятилетней девочки.

Правоохранители доставили женщину в участок, однако та стала отрицать факт убийства. По информации полиции, Гомеш да Силва страдает от некоторых психических расстройств. Вероятно, она напала на дочь как раз во время приступа. Прокурор округа выступил с просьбой госпитализировать женщину.

Телеканал «Санкт-Петербург» недавно описывал убийство падчерицы отчимом. Трагедия произошла в Сестрорецке. Женское тело нашел местный житель.

Другой случай произошел под Тверью. Собутыльники до смерти забили свою приятельницу. Тело выбросили с балкона и засунули в мусорный бак за домом.