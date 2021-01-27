Россиян предупредили об опасности камер смартфонов

Москва, 27 января. Камера смартфона может самостоятельно включаться во время использования Instagram и других социальных сетей.

Обычно на включение камеры нужно разрешение пользователя, но были зафиксированы неоднократные случаи включения камеры во время пролистывания ленты новостей и других действий в приложении, сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков во время беседы с агентством «Прайм».

«Надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации», — предупредил специалист.

Избежать этого невозможно, поскольку смартфон является вместилищем различных опций слежения и сбора данных. Однако можно выключать телефон во время соответствующих моментов, следить за включением тех или иных опций и помещать гаджет в места, где невозможно фиксировать происходящее при помощи микрофона или фотокамеры.

Недавно ФАН составил рейтинг самых недорогих телефонов с хорошей камерой. Его возглавил Realme 3 Pro, стоимость которого составляет около 16 тысяч рублей.