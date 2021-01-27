Главе МИД Венгрии угрожают расправой из-за визита на Украину

Киев, 27 января. В адрес министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто начали поступать угрозы расправы после того, как стало известно о его предстоящем визите на Украину. Об этом сообщил его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Еще в середине января Кулеба написал в своем микроблоге в Twitter, что визит Сийярто на Украину носит «сугубо политический» характер и не планировался задолго.

«Цель визита — поиск путей преодоления того кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время проведения местных выборов прошлого года», — сообщил глава украинского МИД.

Он добавил, что надеется на конструктивные отношения с Венгрией, если только та не будет пересекать «красную линию». В обратном случае — «будет сразу получать тумака от Украины», подчеркнул Кулеба.

Во вторник, накануне визита Сийярто, Кулеба сообщил в соцсети, что на почту венгерского посольства в Киеве пришли письма с угрозами, пописанные как «патріоті Украині» (правильное написание страны — Україна).

По мнению министра, кому-то «нужны дешевые провокации». Причем он уверен, что авторы угроз находятся за границей, поскольку в написании слова «Украина» допущены ошибки. По данному факту правоохранительные органы уже начали проверку.

Из-за политики притеснения нацменьшинств на Украине, Киев конфликтует с соседней Венгрией. Осенью 2017 года Верховная рада приняла новый закон «Об образовании», запретивший преподавание и использование языков нацменьшинствами. Венгрия в ответ препятствовала евроатлантической интеграции Украины, в том числе блокируя заседания комиссии Украина — НАТО уровнем выше послов государств.

Новый скандал произошел в октябре прошлого года во время местных выборов на Украине. Киев обвинил Будапешт в открытой поддержке Партии венгров на выборах в областной совет Закарпатской области, а также действующего мэра города Берегово Золтана Бабяка. МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с политической агитацией венгерских официальных лиц, а СБУ провела масштабный рейд по объектам и учреждениям, связанных с Венгрией.

В спецслужбах такие действия объяснили возможным вмешательством в политическую ситуацию на Украине.