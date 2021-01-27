Байден объявил о закупке 100 млн доз вакцин Pfizer и Moderna

Вашингтон, 27 января. Президент США Джо Байден заявил о планах привить 300 миллионов американцев в конце августа или в сентябре.

Препараты от фармкомпаний Moderna и Pfizer уже заказаны, американский лидер заявил о желании в скором времени подтвердить приобретение.

«Это еще 100 млн доз вакцины от Pfizer и 100 млн доз от Moderna. Мы ожидаем, что эти дополнительные 200 млн доз будут поставлены летом», — отметил Байден во время выступления в Белом доме.

Таким образом, в США будет находиться 600 миллионов доз препарата, которые позволят набрать обороты для массовой вакцинации. Сейчас страна располагает всего 400 миллионами доз лекарственного средства от коронавирусной инфекции.

Недавно стало известно содержание первого телефонного разговора Байдена и президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном сайте Кремля. Сам демократ отшутился, отвечая на вопрос американских журналистов о прошедшей беседе, и передал американцам наилучшие пожелания от главы РФ, как ранее сообщил ФАН.