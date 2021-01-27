Вдова Владимира Коренева рассказала о его планах незадолго до смерти

Москва, 27 января. Звезда фильма «Человек-Амфибия» Владимир Коренев поддерживал с родственниками связь до последнего: он звонил им с реанимации, чтобы заверить, что все будет хорошо.

Коренев скончался 2 января 2021 года на 81-м году жизни в Москве от последствий перенесенного COVID-19. Прощание с народным артистом РФ состоялось 5 января в Электротеатре «Станиславский». Похоронили актера в тот же день на Введенском кладбище.

Как сообщила вдова артиста Алевтина Константинова в эфире программы «Прямой эфир», ее супруг был полон надежд и собирался ставить еще один спектакль. Он уже выбрал пьесу и начал работать. На ухудшение самочувствия актер ни разу не жаловался.

«Он вообще на эту тему не говорил, боялся меня, видимо, тревожить. Надеялся… Мы все надеялись на чудо», — добавила вдова.

Дочь актера Ирина добавила, что никто не ожидал его кончины. Отец звонил из реанимации, уверяя родных, что все нормально.

COVID-19 сильно ударил по легким и спасти актера не удалось.

Его внук Егор напомнил, что Коренев не любил ходить по врачам, поэтому не исключено, что у него были хронические заболевания.

«Его начали лечить от чего-то другого, что мешало лечить его от ковида», — рассказал Егор.

Режиссер Светлана Дружинина рассказала зрителям программы, что за две недели до смерти Коренев записал видеопоздравление для нее. На записи артист стоит на лесной дороге и рассказывает, что не смог отыскать подснежники, чтобы подарить их Дружининой. Судя по всему, свое обещание актер все же выполнил. По крайней мере, в своем обращении в Instagram после его смерти Дружинина сказала, что ко дню рождения Коренев подарил ей подснежники. Юбилей Дружинина праздновала 16 декабря.