Иммунолог посоветовал переболевшим COVID-19 не спешить с тренировками

Москва, 27 января. Иммунолог Илья Кукин призвал перенесших коронавирусную инфекцию россиян не спешить с интенсивными спортивными тренировками, чтобы не перегружать организм.

Специалист назвал попытку вернуть достигнутые до болезни показатели одной из крупнейших ошибок. По его словам, многие любители спорта в итоге перегружают организм, что может стать причиной тяжелых постковидных состояний и привести к повторному заболеванию.

«Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», — объяснил иммунолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач уточнил, что здоровые клетки во время болезни расходуют повышенное количество энергии, в результате организму при больших физических нагрузках может не хватить этих запасов. По словам Кукина, при воспалительной реакции образуются вещества, которые стараются изолировать процесс «всеми возможными силами».

«Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», — подчеркнул врач.

Иммунолог посоветовал переболевшим COVID-19 не нагружать организм сразу после заболевания, а выходить на пик физической активности постепенно.

Ранее медики из Литвы рассказали журналистам, что они смогли разработать новую тест-систему, определяющую наличие COVID-19 в срок от шести часов до суток. Помимо известного ПЦР-теста специалисты медицинского факультета Вильнюсского университета решили брать у пациентов на анализ образцы мочи, кала и крови.