Жители Украины шокированы первыми квитанциями за ЖКУ в этом году

Киев, 27 января. Жители Украины были шокированы, получив первые в 2021 году платежные документы за услуги ЖКХ. Они не скрывают своего возмущения.

«Если мы, молодые, еще можем заплатить, заработать что-то, то бабушка уже, допустим, не может», — заявила в эфире украинского телеканала «1+1» жительница страны.

Еще один украинец, работающий дворником, подчеркнул, что в отличии от тарифов на ЖКУ, зарплаты в стране не повышаются.

«Я в шоке с платежек. Я мать-одиночка, одна с ребенком», — сокрушается другая жительница страны.

Правительство Украины 28 декабря 2020 года отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. В среднем по стране повышение составило 30%. Также с начала года подорожал газ.

В первые дни после Нового года Украину охватили «коммунальные бунты» из-за резкого роста цен на услуги ЖКХ. Протестующие перекрывали дороги в разных регионах страны.

По словам главы жилищного союза Украины Александра Скубченко, проблема массовых неплатежей населения за коммунальные услуги приобретает катастрофические масштабы. К декабрю 2020-го суммарная задолженность достигла 66,1 млрд гривен (примерно 172 млрд рублей). Он уверен, что цифры будут лишь расти на фоне очередного увеличения тарифов.

Политический аналитик и публицист Янина Соколовская в беседе с ФАН выразила мнение, что сегодня самая важная составляющая в цене газа для украинцев — политическая. А с помощью игр вокруг тарифов власти пытаются решить целый ряд своих проблем. По ее словам, «тарифная история» продлится как минимум полтора-два месяца.