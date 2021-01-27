ПФР назвал условия выхода на пенсию в 2021 году

Москва, 27 января. Пенсионный фонд России детально объяснил, с какого возраста в текущем году россияне могут выйти на заслуженный отдых. Пока в стране еще действует переходный период по повышению пенсионного возраста.

Как сообщает пресс-служба ПФР, общее увеличение возраста, дающего право на пенсию по старости, составило уже три года. В 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года раньше: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам.

Специальная льгота распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства: женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. В зависимости от даты рождения, пенсию им назначат либо во второй половине текущего года, либо первой половине 2022-го.

«Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости, согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году», — сообщили в ПФР.

В фонде напомнили, что для некоторых россиян возраст выхода на пенсию не изменился. Это люди, имеющие льготы по досрочному получению пенсии. К примеру, шахтеры и горняки, спасатели, водители общественного транспорта и другие.

Досрочно выйдут на пенсию педагоги, врачи и представители некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а по выслуги лет. Жители Севера в 2021 году, как и раньше, выйдут на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Им необходимо выработать «северный стаж».

В 2021 году минимальные пенсионные коэффициенты и стаж составляют 12 лет и 21 коэффициент.

Ранее ФАН сообщал об индексациях всех видов пенсий в России в течение 2021 года. Так, перерасчет социальных и государственных пенсий планируется с 1 апреля 2021 года. Предполагается, что выплаты вырастут на 2,6%. Повышение военных пенсий ожидается традиционно 1 октября на 3,7%. Также в 2021 году Пенсионный фонд собирается проиндексировать стоимость набора социальных услуг (НСУ), кроме того, повышение коснется ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), пособия на погребение пенсионера и других социальных выплат с 1 февраля.