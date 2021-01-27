Некоторые россияне в феврале получат пенсию более 30 тыс. рублей

Москва, 27 января. Неработающие пенсионеры получили повышенные пенсии в 2021 году после индексации на 6,3%. В среднем выплаты подросли на тысячу рублей: минимальная сумма индексации составляет 503 рубля, а максимальная — 1869 рублей.

Повышение пока касается только неработающих пенсионеров, но в Госдуме сейчас обсуждается возможность пересчитать пенсии трудоустроенных граждан. В результате после индексации у россиян, чья пенсия составляла 29 670 рублей, сумма выплат возросла до 31 539 рублей.

Как сообщал ранее ФАН, индексация социальных и государственных пенсий планируется с 1 апреля 2021 года. Предполагается, что выплаты вырастут на 2,6%. Напомним, социальную пенсию получают россияне по достижении пенсионного возраста, если у них нет или не хватает подтвержденного трудового стажа для назначения трудовой пенсии.

Повышение военных пенсий должно состоятся 1 октября, как ожидается на 3,7%. Также в 2021 году ПФР проведет индексацию стоимости набора социальных услуг (НСУ), кроме того, повышение коснется ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), пособия на погребение пенсионера и других социальных выплат. Это повышение запланировано на 1 февраля, его размер связан с процентом инфляции, которая в прошлом году составила 4,9%.