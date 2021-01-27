Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Как гражданам Молдавии получить пенсию за работу в России

Как гражданам Молдавии получить пенсию за работу в России

Москва, 27 января. Долго проработавшие в России граждане Молдавии смогут получить дополнительные выплаты к пенсии в своей стране: этот стаж будет учтен при перерасчете пенсии.

В эфире Радио Sputnik член парламентской комиссии Молдавии по социальной защите, здравоохранению и семье Алла Дарованная сообщила, что между странами действует соглашение о взаимном учете пенсий. Для того, чтобы в Молдавии при начислении пенсии был учтен стаж, заработанный в России, нужно подать соответствующее заявление и рассчитывать на соцвыплаты. 

«Согласно положениям закона, который ратифицирован парламентом, люди с гражданством России и Молдавии, которые сначала значительное время работали у нас, а затем в РФ, могут рассчитывать, что их стаж труда в РМ будет взят во внимание российскими социальными службами при начислении пенсий», — добавила Дарованная.

Чтобы получить социальную пенсию в Молдавии общий стаж должен составлять не менее 15 лет, для обычной пенсии по возрасту стаж должен быть равен 30 годам. Если гражданин страны работал в России и это документально подтверждено, стаж будет учитываться при начислении пенсии.

Как гражданам Молдавии получить пенсию за работу в России

Ранее ФАН сообщал, что граждане России, живущие за границей, могут оформить пенсию исходя из стажа работы за границей. Согласно закону, россияне, которые живут и работают в Венгрии, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Испании, Эстонии, Израиле, Чехии и Сербии, но имеют также трудовой стаж в России, смогут получать пенсионные выплаты от обоих государств.

А вот с Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Молдавией, Казахстаном и Грузией пособия назначаются по принципу территориальности.

Новости партнеров