Как гражданам Молдавии получить пенсию за работу в России

Москва, 27 января. Долго проработавшие в России граждане Молдавии смогут получить дополнительные выплаты к пенсии в своей стране: этот стаж будет учтен при перерасчете пенсии.

В эфире Радио Sputnik член парламентской комиссии Молдавии по социальной защите, здравоохранению и семье Алла Дарованная сообщила, что между странами действует соглашение о взаимном учете пенсий. Для того, чтобы в Молдавии при начислении пенсии был учтен стаж, заработанный в России, нужно подать соответствующее заявление и рассчитывать на соцвыплаты.

«Согласно положениям закона, который ратифицирован парламентом, люди с гражданством России и Молдавии, которые сначала значительное время работали у нас, а затем в РФ, могут рассчитывать, что их стаж труда в РМ будет взят во внимание российскими социальными службами при начислении пенсий», — добавила Дарованная.

Чтобы получить социальную пенсию в Молдавии общий стаж должен составлять не менее 15 лет, для обычной пенсии по возрасту стаж должен быть равен 30 годам. Если гражданин страны работал в России и это документально подтверждено, стаж будет учитываться при начислении пенсии.

Ранее ФАН сообщал, что граждане России, живущие за границей, могут оформить пенсию исходя из стажа работы за границей. Согласно закону, россияне, которые живут и работают в Венгрии, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Испании, Эстонии, Израиле, Чехии и Сербии, но имеют также трудовой стаж в России, смогут получать пенсионные выплаты от обоих государств.

А вот с Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Молдавией, Казахстаном и Грузией пособия назначаются по принципу территориальности.