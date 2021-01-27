Находящиеся на грани нищеты украинцы назвали размер достойной пенсии

Харьков, 27 января. Жители Украины считают, что минимальная пенсия в стране должна быть в три раза выше того, что они получают сейчас.

Пенсионеры больше всех пострадали от реформ захвативших власть во время госпереворота чиновников. Сейчас минимальная пенсия по старости на Украине составляет 1760 гривен (около 4600 рублей). Чтобы ее получить, находящиеся на грани нищеты мужчины должны отработать не менее 35 лет, а женщины — 30. При этом в среднем владельцам однокомнатной квартиры приходится платить порядка 1500 гривен за коммунальные услуги ежемесячно.

Украинский телеканал «НАШ» провел опрос среди жителей Харькова, выяснив, какую пенсию они хотели получать.

«Хоть мы хотим, хоть не хотим — мы не получим. У меня 54 года стажа, а пенсия всего лишь две тысячи. На это можно прожить?» — не скрывает своего возмущения одна из жительниц города.

«Ну тысяч пять хотя бы, а не так, как сейчас. Пять мне бы хватило, поскольку у меня запросы меньше чем у молодежи — мне много не надо», — ответила другая женщина.

Еще одна пенсионерка сообщила, что минимальная пенсия должна быть «хотя бы тысяч шесть-семь», то есть в три раза больше, чем платят пенсионерам сейчас. Молодые люди называют значительно более высокие цифры: 15 — 30 тыс. гривен.

«Тысяч шесть. Сегодня я получаю 2,5 тысячи. При этом у меня 53 года стажа», — сообщил пенсионер.

Ранее спецкор ФАН из Украины сообщал, что неурожай кормовых культур на Украине в прошлом году спровоцировал резкий рост цен на мясо и другие продукты. Подорожали также пшеница, сахар, подсолнечное масло, топливо. Результатом стала галопирующая продовольственная инфляция на продукты во всех магазинах Украины.

Опрошенные украинцы заявили агентству, что денег им не хватает даже на продукты. Они жаловались на коммунальные тарифы, низкие пенсии и зарплаты.