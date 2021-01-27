Ученые нашли способ обнаружения коронавируса в помещении с помощью пылесоса

Москва, 27 января. Анализ комнатной пыли может указать на наличие даже бессимптомных носителей коронавируса в помещении, выяснили ученые из Огайо. Российские специалисты оценили открытие коллег.

Зарубежные специалисты провели несколько экспериментов, в ходе которых собрали образцы пыли в комнатах людей с COVID-19. После чего измерили уровень вирусного присутствия у пациентов с помощью ПЦР-диагностики. Пыль брали из мешков пылесосов. Результаты показали, что домашняя пыль с ковров и пола содержит вирусную РНК, которая не распадалась в течение месяца в вакуумных пакетах.

Коронавирус действительно может дольше жить в пыли, чем на поверхностях, заявил астрофизик из ДВФУ Антон Кочергин в интервью «Известиям».

«Домашняя пыль сложна по своему составу: это и минеральные частицы, и частицы органического происхождения (фрагменты кожи, волос), текстильные волокна и т.д. Учитывая пористость и неоднородность структуры многих компонентов, входящих в ее состав, они могут служить хорошим «укрытием», — пояснил специалист.

Вирус меньше по размерам, чем поры и полости пыли, поэтому вирусная РНК будет сохраняться дольше. Специалисты предполагают, что открытие может помочь контролировать распространение коронавируса в учреждениях коллективного ухода, где высокие риски вспышки заболевания.

Вакцинолог Евгений Тимаков ранее сделал прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России. Это может случиться уже в конце этой зимы, сообщает URA.RU.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 100 млн человек. Из них выздоровели более 55 млн, скончались более 2 млн пациентов.