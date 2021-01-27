ПФР оповестит россиян старше 45 лет о размере их будущих пенсий 

Москва, 27 января. С 2021 года россияне старше 45 лет будут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии. Уведомления будут приходить автоматически в личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба рязанского отделения ПФР.

Уведомления в автоматическом режиме можно будет получать раз в три года. В них будет содержаться информация о состоянии пенсионного счета и стажа, предполагаемом размере страховой пенсии. Таким образом россияне смогут оценить, какого размера их ожидает пенсия. Если выплаты покажутся низкими, будет возможность предпринять шаги по их увеличению.

Если у гражданина нет личного кабинета на сайте госуслуг или ПФР, эти сведения можно будет получить в клиентских службах фонда.

Проверить сведения о стаже, пенсионных коэффициентах и взносах можно в любое время, для чего достаточно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через «Госуслуги» или МФЦ.

Ранее о вторник ФАН сообщал, что председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе второго Социального онлайн-форума внес предложение о компенсации за доступ к интернет-услугам для малообеспеченных семей. Партия предлагает продумать соответствующий механизм, благодаря которому можно было бы компенсировать эти расходы россиянам.