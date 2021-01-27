Госдолг Украины достиг 2,5 трлн гривен

Киев, 27 января. Совокупный государственный долг Украины в 2020 году вырос в долларовом эквиваленте на 6,98%, в гривнах — на 19,16%, сообщило во вторник министерство финансов страны.

В итоге госдолг страны составил 90,26 млрд долларов США или 2,551 трлн украинских гривен. По данным Минфина Украины, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 декабря 2020 года в том числе составил 1,519 трлн гривен или около 53,72 млрд долларов, что составляет 59,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг составил 1,033 трлн гривен или 36,53 млрд долларов.

В текущем году по внешним долгам Киев должен выплатить 16 млрд долларов. На 31 декабря этого года предельный объем госдолга установлен законом о государственном бюджете Украины на 2021 год на уровне 2,545 трлн гривен или порядка 90,46 млрд долларов.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна постепенно движется к дефолту. По его словам, украинский бюджет на текущий год принят с большим дефицитом в размере 5,5% ВВП. Такой размер дефицита свидетельствует о неспособности страны ограничить расходы в условиях падающей экономики. Приемлемым уровнем, добавил Суслов, в мире считается показатель до 3%.

Ситуация, по мнению экс-министра, опасна из-за наращивания госдолга — как внешнего, так и внутреннего, на обслуживание которого придется отдавать существенную часть доходов. В настоящее время на данные цели выделяется каждая третья гривна бюджета, уточнил Суслов.