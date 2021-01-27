Продюсер группы «Восток» назвал возможную причину смерти Натэллы Ас 

Москва, 27 января. Члены группы «Восток» не сразу узнали о гибели бэк-вокалистки коллектива Натэллы Ас и отправились на выступление без нее, сообщил основатель, композитор и продюсер группы Геннадий Филиппов.

В беседе с Пятым каналом он рассказал, что 22 января коллеги пытались дозвониться до Натэллы, но она не брала трубку. На следующий день в Подмосковье должен был состояться концерт, поэтому участники группы отправились на выступление без бэк-вокалистки.

«Буквально по дороге на концерт в Щелково нам ее подруга прислала сообщение, что она трагически погибла. Что, как, чего — стали выяснять. Пока никаких подробностей нет», — вспоминает Филиппов.

По предварительным данным, певица свела счеты с жизнью.

«Мы в таком шоке! Натэлла — очень позитивный человек. Понятно, что у всех сейчас трудности. Наверное, были какие-то проблемы в семье, как у всех. Плюс у всех артистов сейчас такая ситуация», — заявил он, добавив, что участники группы не замечали каких-либо отклонений у Натэллы Ас.

По словам продюсера, на данный момент дату прощания родственники певицы еще не назвали. Девушку похоронят в городе Муром.

Как сообщал ранее ФАН, тело Натэллы Ас нашел случайный прохожий, который вызвал полицию и бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики констатировали смерть, которая наступила в результате падения с пожарной лестницы жилого дома в Москве. По данным полиции, следов насильственной смерти или борьбы на теле не было.