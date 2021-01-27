Коронавирусом в мире заразились более 100 млн человек — университет Хопкинса

Вашингтон, 27 января. Более 100 миллионов человек в мире заразились новым коронавирусом. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Университет накапливает информацию властей разного уровня, СМИ и ряда открытых источников.

Согласно последним сведениям, количество заболевших COVID-19 составило 100 032 461 человек. Болезнь привела к смерти 2 149 385 пациентов. Вылечились уже более 55 миллионов заразившихся.

Коэффициент распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге опустился до рекордного минимума. Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что с начала пандемии на закупку спецтехники для медиков, средств индивидуальной защиты, лекарств и продуктов питания для горожан было направлено около 600 миллионов рублей.

Недавно ученые из Литвы нашли способ ускорить диагностику COVID-19. Новая тест-система сможет обнаружить коронавирус в срок от шести часов до суток.