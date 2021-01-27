Обнищавшие учителя Франции объявили общенациональную забастовку

Париж, 27 января. Французские школьные учителя и студенты университетов устроили общенациональные забастовки и акции протеста в нескольких городах страны, требуя от властей большей финансовой поддержки в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает France24, несмотря на коронавирусные ограничения, французские школы пришлось открыть с сентября, чтобы облегчить бремя работающих родителей и не допустить сильного отставания школьников от обучающей программы. Учителя требуют создать более действенные протоколы защиты от вируса во время работы.

Вышедшие на митинг студенты скандировали «Устали от Zoom!» и требовали разрешить им посещать кампусы, закрытые с октября.

Помимо опасений по поводу возможности заразиться новым вирусом, всеобщую озабоченность во время протестов во вторник в Париже, Марселе и других городах Франции вызвал экономический кризис. Профсоюзы учителей ведут переговоры с правительством об улучшении условий труда. Они хотят более высоких зарплат и требуют, чтобы правительство нанимало больше преподавателей после многих лет сокращения расходов.

По словам Акселя Бенуа, главы профсоюза Snuep-FSU, обнищавшие учителя потеряли «в среднем 275 евро в месяц в покупательной способности за последнее десятилетие».

По официальным данным Минобразования Франции, в забастовке во вторник приняли участие около 12% учителей по всей стране. По данным профсоюзов, эта цифра значительно выше.

Студенты, кроме финансового кризиса, хотят привлечь внимание к эмоциональным проблемам среди молодых людей, отрезанных от друзей, профессоров и возможности устроиться на работу в условиях пандемии. Признавая их озабоченность, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что студентам будет разрешено возвращаться в кампус один день в неделю при условии, что лекционные залы и классы будут заполнены только на 20%.

Однако студенческие союзы хотели бы большей финансовой поддержки и возврата к схеме ротации, которая действовала накануне второго локдауна, когда учащиеся попеременно обучаются онлайн и в классе. UNEF, крупнейший студенческий союз страны, призвал к разработке чрезвычайного плана на 1,5 млрд евро (1,8 млрд долларов) для увеличения грантов и помощи студентам в оплате проживания.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала пандемии выявлено 3,1 млн случаев COVID-19, более 74,2 тыс. пациентов скончались.