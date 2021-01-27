Виктор Баранец: Америка великая и гнусная лицемерка 

Санкт-Петербург, 27 января. России следовало бы поучиться наглости у лицемерных Соединенных Штатов, пытающихся влезать в дела остальных стран, заявил в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Американцы часто учат Россию жить, но они являются великими лицемерами. Недавно они пережили путч во время выборов, но едва у нас произошла ситуация с Навальным, США сразу потребовали его отпустить. Америка великая и гнусная лицемерка!» — высказался Виктор Баранец.

Военный эксперт напомнил, что Россия не объявила на весь мир санкции против США после убийства афроамериканца американским полицейским.

«В России не было агрессивного наступление на США за осуждение убийства темнокожего населения. Мы это проглотили, как пилюлю. Но если бы во время митинга в Питере полицейский убил ногой женщину, которая провокационно полезла на него, то вся Европа встала, а Америка выла бы на всех перекрестках», — отметил Баранец, добавив, что России стоит научится «американской наглости».

Напомним, на субботних беспорядках в Петербурге омоновец, конвоировавший к автозаку задержанного, ударил ногой преградившую ему путь пожилую женщину. Ее увезли в больницу, а кадры удара ногой были разнесены по блогам, СМИ, пабликам и ТГ-каналам. Омоновец объяснил свое грубое поведение тем, что у него глаза были залиты слезоточивым газом, который распылили на него мирные протестующие, и он просто не видел, кто именно встал у него на дороге. Он оценил женщину как реальную угрозу. Пострадавшей — ее зовут Маргарита Юдина — принесли извинения, и та эти извинения приняла, простив ударившего ее полицейского.