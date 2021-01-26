Подразделения UPC отказались поддерживать деструктивную деятельность CPC в ЦАР

Банги, 26 января. Подразделения центральноафриканской группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) под руководством генерала Хасана Нгендеру отказываются сотрудничать с боевиками, нарушающими стабильность в стране.

В пресс-релизе, подписанном Нгендеру, сказано, что отряды под его управлением больше не будут сотрудничать с «Коалицией патриотов за перемены» (CPC), поскольку ее действия лишь усугубляют кризис в Центральноафриканской Республике.

Также генерал заявил, что подчиненные ему формирования в населенных пунктах Рафаи, Земио, Мбоки, Бамбути, Демба и Обо придерживаются положений Хартумского мира.

Напомним, глава UPC Али Дарас был в числе подписантов мирного соглашения, парафированного в суданском Хартуме 6 февраля 2019 года. Компромисс, достигнутый при посредничестве российских дипломатов между правительством республики и вооруженными формированиями, заложил основу для установления стабильности в стране, но был отвергнут вошедшими в CPC группировками.

Заявление генерала Нгендеру прозвучало на фоне успешной операции правительственных войск в Боали. Подготовленные российскими инструкторами военнослужащие ЦАР освободили город, уничтожив 44 боевика «Коалиции патриотов за перемены».