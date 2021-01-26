Виктор Баранец оценил возможность военного переворота в США

Санкт-Петербург, 26 января. Возможен ли военный переворот США, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Во-первых, военный переворот должен созреть. Во-вторых, его надо тщательно готовить. В отличии от Турции, которая является чемпионом мира по военным переворотам, в США не сложились традиции, когда войска готовы пойти наперекор власти», — заявил Баранец.

По его словам, у американских офицеров, получающих приличную зарплату, нет желания воевать с собственной властью.

«Конечно, определенное агрессивное настроение в армии США есть, но пропагандистская машина душит эти настроения и выплевывает за пределы воинских частей всех, кто катит бочку на власть США», — объяснил военный эксперт.

Американская армия, по его мнению, еще не достигла точки кипения. Она пока лишь созревает для переворота. Вместе с этим, военный обозреватель добавил, что хотел бы, чтобы новый президент США Джо Байден совершал больше ошибок в отношении армии. Так у нее быстрее закончится терпение.