Правительственные силы Уганды сняли оцепление вокруг дома проигравшего выборы кандидата в президенты страны Роберта Кьягулани после 11 дней осады.

Артист и бизнесмен, выступающий под псевдонимом Боби Вайн, стал основным представителем оппозиции в борьбе за пост лидера государства. Он бросил вызов 76-летнему Йовери Мусевени, который управлял Угандой на протяжении 34 лет.

Выборы прошли 14 января в крайне неспокойной обстановке. Действующий президент страны Мусевени победил с результатом 58,6% голосов. Хотя для Боби Вайна, заручившегося поддержкой 34,8% избирателей, полностью неудачным голосование назвать нельзя.

Международная редакция Федерального агентства новостей объясняет, почему власти страны заблокировали проигравшего выборы исполнителя регги в собственном доме, зачем освободили, а главное — что ждет Уганду после окончания срока действующего президента.

Необъявленный арест

Оцепление вокруг резиденции оппозиционера появилось сразу, как только он вернулся с избирательного участка. Военнослужащие держали Кьягулани в заточении почти две недели. Силовики также препятствовали всем желающим навестить певца.

По заявлению самого Вайна, в доме успели закончиться продукты. При этом власти не стали отключать в здании воду, электричество и связь, хотя, очевидно, могли это сделать.

По версии полиции, Кьягулани вообще не был арестован, а кордоны вокруг его жилища являлись ничем иным как превентивной мерой для защиты самого артиста и предотвращения уличных беспорядков, которые он мог спровоцировать, находясь на свободе.

Утром 25 января Верховный суд Уганды постановил, что ограничение свободы передвижения Кьягулани незаконны, и полицейское оцепление должно быть немедленно снято. Однако силовым структурам потребовалось немногим более суток, чтобы выполнить соответствующее решение.

Спорное голосование

Выборы президента Уганды проходили при повышенной концентрации полиции и армии в столице. Власти опасались провокаций со стороны оппозиции, которая уже не раз демонстрировала склонность к организации массовых беспорядков.

В свою очередь, сторонники Вайна хорошо помнили о товарищах, погибших во время ноябрьских стычек с силовиками. Сам кандидат еще до начала голосования не исключил возможных фальсификаций и заявил, что не признает результатов, если они не будут прозрачными и независимыми.

Также руководство страны приостановило работу социальных сетей на время электорального процесса, что немедленно западные СМИ немедленно расценили как нарушение свободы слова. Впрочем, за несколько дней до дня икс Facebook заблокировал аккаунты высокопоставленных правительственных чиновников Уганды.

Следует отметить, что итоги выборов были опубликованы в срок — через 48 часов после окончания работы избирательных участков, что обыкновенно трактуется как признак отсутствия нарушений во время подсчета голосов.

Поствыборная ситуация

Несмотря на претензии оппозиции, мировое сообщество признало победу Мусевени. Успех бессменного президента приветствовал Евросоюз, хотя и указал на ограничение доступа к Сети и преследование соперников. Поздравления в адрес победителя направили лидеры восточноафриканских государств, Россия и Китай.

Переизбранный глава Уганды воздержался от громких заявлений и продолжил работу на привычном посту, тогда как его главный оппонент все время своей вынужденной изоляции продолжал общаться с внешним миром через Twitter.

Однако стоило полиции снять оцепление с резиденции Кьягулани, как певец тут же потребовал немедленного освобождения более 400 своих сторонников, оказавшихся в заключении. Поскольку мотивы задержания сподвижников певца неизвестны, требование Боби Вайна представляется, как минимум, поспешным. Тем не менее вероятность неправомерных действий властей в отношении электората артиста также достаточно велика.

К чести Кьягулани следует упомянуть, что он планирует оспаривать исход голосования цивилизованным образом — через суд. Учитывая развитие событий на многочисленных выборах, проходивших в минувшем 2020 году в различных странах Африканского континента, ожидать отмены результатов по итогам судебного разбирательства не следует.

Боби Вайн как человек без специальных навыков управления страной и внятной экономической программы набрал большое количество голосов. Нельзя исключать, что за ближайшие пять лет Кьягулани накопит необходимый политический опыт и вступит в борьбу за главный пост в стране с гораздо более высокими шансами на победу.