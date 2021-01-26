Сбитая в Сирии американская бомба подняла рейтинг российского вооружения 

Санкт-Петербург, 26 января. Инцидент со сбитой в Сирии российскими системами ПВО американской ракеты поднимает рейтинг российского вооружения, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

В Сирии российские системы ПВО успешно отразили ночную атаку израильских сил на город Хама, которая произошла 22 января. При отражении атаки российские военнослужащие впервые сбили высокоточную планирующую авиабомбу GBU-39 SDB американского производства. Снаряд так и не смог достигнуть своей цели и был поражен в пути.

«Пусть это будет цинично, но этот случай поднимает рейтинг российской боевой техники в Сирии. Россия доказала, что нечистоплотные подходы к оценке наших вооружений лопнули, как мыльный пузырь», — высказался Баранец.

Военный эксперт подробно рассказал о вооружении Израиля.

«Израильтяне пользуются несколькими видами бомб — своими высокоточными и американскими самонаводящимися, которые они испытывают в экспериментальном порядке. До некоторых пор считалось, что ни российская, ни сирийская армия не могут сбить это оружие. Сейчас это утверждение сломлено. Эффективные системы «Тор» и «Панцирь-С» показали, что американские бомбы не являются проблемой», — подчеркнул полковник в отставке.

Баранец также добавил, что сирийская война показала недостатки некоторых видов боевой техники России. Однако сейчас российские конструкторы работают над их устранением.

Ранее ФАН сообщал, что израильское руководство объясняет все бомбардировки по сирийской территории необходимостью борьбы с ростом иранского военного присутствия в Сирии, действиями против террористов и ответом на работу сирийских ПВО по истребителям израильтян.

В последнее время Тель-Авив стал использовать более хитрую тактику, применяя высокоточное оружие, которое позволяет не нарушать сирийских воздушных границ. В ночное время от одного до трех истребителей, вооруженных высокоточными ракетами и бомбами класса «воздух-поверхность», проводят неожиданную атаку по одной-двум целям на территории САР. Каждый истребитель может выпускать до шести ракет, в зависимости от типа самолета. Отстрелявшись по целям, тактическая группа незамедлительно возвращается на свои авиабазы. Удары могут наноситься со стороны спорных Голанских высот, со стороны Иордании или со стороны Средиземноморского побережья. Сирийским силам ПВО удается сбивать часть ракет, но оставшиеся поражают заданные цели.