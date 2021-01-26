Поток беженцев из ЦАР за десять дней увеличился на треть

Банги, 26 января. Непрекращающиеся беспорядки в ЦАР вынуждают жителей республики искать убежища в соседних государствах. Центр нарушений прав человека (ЦНПЧ) сообщает, что общее количество беженцев уже превысило 84 000 человек.

Только за последние десять дней Центральноафриканскую Республику покинули около 25 000 граждан. Большинство из них осели в северных провинциях ДРК (около 74 000 беженцев). В Камерун и Чад ушли приблизительно по 5 000 центральноафриканцев. Меньше всего — 388 — нашли приют в Республике Конго.

Положение вынужденных переселенцев ухудшается недостатком либо полным отсутствием в приемных пунктах доступа к воде, медицинским и санитарным услугам, а также перенаселенностью центров временного содержания.

Помимо этого, в стране насчитывается еще около 100 000 внутренне перемещенных лиц. Однако, по данным Управления по координации гуманитарной деятельности ООН, с начала конфликта в ЦАР количество ВПЛ достигало 200 000 человек. Таким образом, каждый второй житель республики, скрывавшийся от боевиков в пределах государства, уже вернулся домой.

Причиной эскалации насилия послужили действия вооруженных бандитов, пытавшихся сорвать выборы главы государства в интересах экс-президента Франсуа Бозизе. После окончательного подсчета голосов и объявления победителем действующего лидера Фостен-Арканжа Туадера нападения продолжились.

Для ликвидации угрозы армия страны начала масштабную операцию против незаконных вооруженных формирований, в рамках которой в ЦАР введено чрезвычайное положение.