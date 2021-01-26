Виновный в эскалации насилия экс-президент ЦАР скрывается от правительственной армии

Банги, 26 января. Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, ответственный за расшатывание обстановки в стране, скрылся из города Бода незадолго до прихода вооруженных сил страны (FACA).

Информацию о бегстве Бозизе обнародовал консультант по международной безопасности и терроризму, специалист в области африкано-британских отношений Дэвид Отто Эндли. Где в настоящий момент скрывается бывший глава республики — неизвестно.

Ранее решением Конституционного суда ЦАР кандидатуру опального политика не допустили до выборов. Бозизе не принял отказа и направился в северо-западную часть страны, где объединил в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC) как местных боевиков, так и наемников из Чада, Судана и Камеруна. Помимо этого, в группировку вошли террористы из недобитых филиалов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ).

Целью бандформирования стал срыв голосования за лидера государства. Но и после провала первоначального плана, когда выборы состоялись, а центральноафриканцы переизбрали президентом Фостен-Арканжа Туадера, экстремисты продолжили устраивать несистематические нападения на населенные пункты в разных районах республики.

Однако подготовленная российскими инструкторами армия ЦАР с успехом противостоит членам CPC. Отряды FACA при поддержке советников из РФ, руандийских военнослужащих и миротворцев ООН отбили несколько нападений на столицу страны и нанесли серьезный урон противнику в ходе операции в Бондокпо.

Благодаря действиям правительственных сил восстановлен контроль над городом Боали. В ходе спецоперации были уничтожены 44 боевика и трое взяты в плен. Руководство «Коалиции» отказывается комментировать бегство Бозизе, но успехи войск республики в борьбе с незаконными вооруженными формированиями не оставляют сомнений в скором наведении порядка в Бода. В связи с этим глава СРС, вероятно, не стал испытывать судьбу и заранее покинул город.

1 Организация запрещена на территории РФ.