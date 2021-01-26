Косачев: Совет Федерации готов ратифицировать продление ДСНВ уже в среду

Соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) между Россией и США — это успех отечественной дипломатии и лично российского президента Владимира Путина, заявил в беседе с ФАН глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, его действие истекает в феврале. На сегодняшний день это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Россией и США. Вашингтон в течение года уходил от принятия решения о продлении документа под разными предлогами.

Во вторник Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом, во время которых стороны договорились о продлении СНВ-3.

«Наконец-то достигнутая договоренность о продлении СНВ-3 это, пожалуй, единственная хорошая новость последнего времени в российско-американских отношениях. Но от того, что она единственная, она точно не становится меньше. Это событие огромного значения, и у этого события есть несколько измерений», — прокомментировал новость Косачев.

Сенатор напомнил, что «выработать эту договоренность было предельно сложно», из-за ограниченного времени и «атмосферы, которая царит в американо-российских отношениях», и которая пока никак не изменилась со сменой американской администрации.

«И очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией президента Байдена с такого символичного шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери, даст новые дополнительные возможности для того, чтобы продвигаться вперед в наших сложных отношениях и по другим вопросам», — добавил Косачев.

Главным измерением этого события сенатор назвал сам факт продления ДСНВ, поскольку это «важнейший, действительно краеугольный документ, который совершенно точно не утратил своего значения, даже после того, как стороны выполнили свои обязательства». Он напомнил, что в 2018 году и Россия, и Соединенные Штаты выполнили договоренности по сокращению на одну треть количества боезарядов и в два раза количества носителей стратегического ядерного оружия.

«И не менее важно, что сохраняются обязательства сторон по тому, чтобы не размещать такого оружия за пределами своих национальных территорий. Вот исчез бы этот договор, не был бы он продлен, появились бы все возможности у американцев (понятно, желание к этому гораздо больше) на территориях стран-союзниц США размещать такое оружие», — отметил он.

Еще одним важным обстоятельством являются инспекции, без которых, как подчеркнул сенатор, невозможно понимать, «что происходить с другой стороны». Договор по открытому небу, который позволял наблюдать за ситуацией, не отвечал этим требованиям.

«Инспекции можно было осуществлять, а теперь можно будет продолжать осуществлять только в соответствии с нынешним договором, а это значит, что можно будет понимать практически на 100%, что происходит на той стороне нашего противостояния в сфере стратегических ядерных вооружений», — уточнил Косачев.

Глава комитета Совфеда по международным делам подчеркивает, что продление ДСНВ — «это большой успех нашей отечественной дипломатии и огромный личный успех президента Путина». Глава государства еще в конце 2019 года исчерпывающим образом подтвердил готовность России без всяких условий этот договор продлевать и неоднократно говорил об этом.