Каждый год 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Но не все могут ответить на вопрос, что же произошло 27 января, и почему люди до сих пор вспоминают те события. Мы решили рассказать вам об этой памятной дате и узнать о традициях, которые из года в год соблюдают люди.

Значение слова «холокост»

Если с английского языка перевести слово «holocaust», то мы получим довольно жуткий результат — «всесожжение». Как утверждают филологи, это слово впервые употребили в латинском варианте Библии. Однако в старинных древнерусских документах было найдено похожее слово, которое практически полностью совпадает по толкованию с латинским вариантом — «холокост».

Но в те времена никто даже и не подозревал, что термин «всесожжение» в начале прошлого столетия потрясет весь мир. Ведь из-за насильственных действий некоторых стран истреблялись целые народы. И мы сейчас говорим не только о евреях и армянах, тогда огромная опасность нависла и над народом многонациональных Балкан.

По мнению историков, две балканские войны, которые считаются одними из самых жестоких в мире, не только стали причиной гибели огромного количества славян и мусульман Южной Европы, но и привели к куда более ужасным событиям двадцатого столетия.

Споры

Еще несколько десятилетий назад наши историки активно спорили о правилах написания слова «холокост». Одни утверждали, что из-за событий, произошедших с еврейским народом 27 января, слово нужно писать исключительно с заглавной буквы. Другие же считают, что написание термина со строчной буквы придает ему более широкое значение.

На Западе правила немного другие — употребление термина в контексте памятных дат всегда подразумевает использование заглавных букв. Так европейские страны подчеркивают свое мнение касательно холокоста.

Стоит отметить, что холокост по большей части связан с событиями Второй мировой войны, во время которой еврейское и цыганское население попросту пытались истребить. Согласно историческим сводкам, в результате этих ужасающих действий погибло порядка шести миллионов евреев. Однако некоторые источники утверждают, что эта цифра не совсем точна, и жертв было в разы больше. Помимо евреев, из-за холокоста погибли более 20 миллионов представителей славянской национальности. На людях ставили опыты, издевались над ними, и порой убивали даже просто ради забавы.

Чтобы история не забывалась, и молодые поколения могли иметь представление о минувших событиях, многие авторы писали книги, в которых рассказывали ужасы холокоста. Ведь эти события затронули многие народы, поэтому нельзя забывать о жертвах и их мучениях.

Выбор даты

Наверняка вам интересно, почему же Международный день памяти жертв Холокоста отмечают именно 27 января. Эта дата не случайна. Ведь именно в этот день в 1945 году войска 60-й армии освободили узников всем печально известного польского концентрационного лагеря Освенцим.

В основном, в заточении там находились евреи и цыгане. Однако встречались и поляки, которые участвовали в движении сопротивления, и граждане СССР, и даже сами немцы. В общей сложности в Освенциме в заточении находилось порядка четырех миллионов человек.

Стоит отметить, что для современной России эта дата имеет особое значение, ведь ровно за год до освобождения Освенцима 27 января была снята блокада Ленинграда. Так два события, которые несли в себе и радость, и потери, объединились в одну памятную дату.

Традиции

Чтобы история происхождения Международного дня памяти жертв Холокоста не забывалась, ежегодно во всем мире в этот день утраиваются памятные мероприятия, призванные почтить память всех погибших. К мемориалам и памятникам возлагаю цветы, в культурных и образовательных центрах 27 января проводятся лекции, посвященные тем событиям.

Если говорить о международном уровне, то каждый год представители самых разных стран принимают участие во Всемирном форуме памяти Холокоста. Участники получают уникальную возможность обсудить последние события в мире и предотвратить новые гуманитарные катастрофы.