Британия перешагнула отметку в 100 тыс. смертей от COVID-19 первой в Европе

Лондон, 26 января. Великобритания во вторник преодолела трагическую отметку в 100 тыс. смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, подчеркнув, что «глубоко сожалеет о каждой потерянной жизни».

«Я беру на себя полную ответственность за все, что делает правительство. Я могу вам сказать, что мы действительно сделали все, что могли, и продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы минимизировать человеческие потери и минимизировать страдания», — заявил Джонсон в обращении к жителям Британии.

Согласно официальным данным правительства, Великобритания занимает пятое место в мире по количеству погибших. Только во вторник сообщалось о 1631 смертельном исходе и 20 089 новых случаях заболевания.

С начала пандемии в Соединенном королевстве скончались 100 162 пациента. Как сообщают британские СМИ, это больше, чем число мирных жителей страны, погибших во время Второй мировой войны.

В Великобритании с 5 января начался новый локдаун: закрыты большинство школ, пабы, рестораны, второстепенные магазины, введены частичные ограничения на поездки.

В декабре прошлого года страна стала первой в мире, одобрившей вакцину Pfizer против коронавирусной инфекции нового типа. Власти поставили задачу вакцинировать всех граждан в возрасте от 70 лет и старше, а также медицинских и социальных работников, людей с хроническими заболеваниями к середине февраля. На сегодняшний день, согласно официальным данным, первый этап вакцинирования прошли более 6,8 млн человек, второй — более 472 тыс.

Совместная британо-шведская компания AstraZeneca разработала свою вакцину. Однако с ней возникло огромное количество проблем. В понедельник стало известно, что Еврокомиссия потребовала разъяснений в связи с крупным сокращением поставок препарата после того, как AstraZeneca объявила, что не сможет обеспечить европейские страны препаратом в обещанных по контракту объемах. Она сократит поставки на 60%, до 31 млн доз.

Компания в нарушение договора не дала гарантий, что сможет компенсировать недостаток вакцины во втором квартале, и более того не определила график поставок на первое полугодие, ссылаясь на производственные проблемы.

Первыми в мире по распространению COVID-19 остаются США: более 25,3 млн выявленных случаев и 422,5 тыс. погибших пациентов по данным Университета Джона Хопкинса. На втором и третьем месте Индия (153,6 тыс. летальных исходов) и Бразилия (217,7).