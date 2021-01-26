Военный эксперт рассказал, чем Россия может ответить Илону Маску в космосе 

Санкт-Петербург, 26 января. Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с девятой группировкой спутников Starlink. Вместе с 58 спутниками на орбиту будут выведены три аппарата американской компании Planet Labs. Сегодня на орбите Земли насчитывается 339 спутников военного назначения, из которых 192 приходится на США, а 103 — на Россию. Чем Россия может ответить Илону Маску, рассказал российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Можно запустить тысячи спутников, но важно понимать для каких целей используются те или иные космические системы. Наша спутниковая группировка системы ГЛОНАСС полностью обеспечивает возможность глобальной навигации и использование российского высокоточного оружия. Здесь проблем никаких нет. Мы в полной мере конкурентоспособны с США и Китаем, которые также обладают глобальными спутниковыми навигационными системами», — сообщил Коротченко.

Также, по его словам, у России есть спутники, которые будут решать задачи разведки, указания цели и контроля за ракетными пусками. В рамках государственной программы вооружения реализуется система связи, система боевого управления и ретрансляторы. В заключении, Игорь Коротченко подчеркнул, что сегодня Россия гарантированно поддерживает стратегический паритет в космосе со всеми странами мира, включая США и блок НАТО.

ФАН ранее сообщал, что российские специалисты разрабатывают версию ракеты, которая может переноситься истребителями МиГ-31 и предназначена для защиты от спутников. Предполагается, что модифицированный самолет МиГ-31 способен выступать в качестве первой ступени ракеты-носителя для того, чтобы отправлять в космос аппараты для борьбы с вражескими спутниками. Такой подход значительно дешевле и гораздо быстрее стандартного запуска при помощи грузовых кораблей.

Ориентировочно разработка будет готова к применению уже к 2022 году. Внутри ракеты может быть перехватчик, оснащенный кинетической или ядерной боевой частью и системой самонаведения на цель.