Москва, 26 января. Русский язык является для Украины в той же степени своим, что и родной. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

Аналитик высказался о принудительной украинизации в Незалежной. По его мнению, такая деятельность лишь портит отношение людей к украинскому языку. Эксперт задался вопросом о штрафах и принуждениях, а также осудил использование суржика. Речь идет о смеси украинского и русского языка.

«А что, русский язык в Украине – не украинский?» — поинтересовался политолог.

Карасев привел в пример другие страны, пользующиеся одним языком, и отметил враждебность русофобского закона. Украинские националисты ранее пригрозили расправой владелице ветклиники Галине Лекуновой в Мариуполе. Предпринимательница оказалась в опасности, потому что предложила скидку русскоязычным горожанам.